（CNN）イスラエルは、イランへの攻撃を「激化、拡大する」と警告した後、イランの核施設や工業施設に対して大規模な攻撃を開始した。外交努力が続く中でも、双方とも自制する様子をほとんど見せていない。国際原子力機関（IAEA）によると、イスラエルは27日夜、イラン南西部フゼスタン州にある放射性物質を扱う製鉄所を含む2カ所の製鉄所を攻撃した。プルトニウム生産の重要施設があるアラクの重水炉も攻撃を受けた。IAEAは、放射