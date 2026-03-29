「ドジャース−ダイヤモンドバックス」（２８日、ロサンゼルス）ドジャースが試合前のフィールドで異例のセレモニーを行った。大勢のファンの前でコーチ陣、スタッフへの優勝リング贈呈式が行われた。前日はロバーツ監督と選手だけだったが、この日はコーチ陣と裏方スタッフへの贈呈式。昨年はなかった光景だが、ワールドシリーズ連覇に貢献した球団スタッフもファンの前でねぎらわれる形となった。総勢４４人で一番歓声が