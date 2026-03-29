日本はトランプ大統領率いるアメリカに対してどんな外交を展開すべきか。ICU教授で国際政治学者のスティーブン・R・ナギさんは「トランプは“外交的言語”を語らない。その言葉通りに受け取ることは誤りだが、単なる虚勢として切り捨てることも危険だ」という――。写真＝共同通信社トランプ米大統領との日米首脳会談を終え、記者団の取材に応じる高市早苗首相＝2026年3月19日、ワシントン - 写真＝共同通信社■「トランプ語」をど