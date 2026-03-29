Amazonの人気ドラマ「ザ・ボーイズ」の最終章となるシーズン5には、大スケールの戦闘シーンは用意されていないという。いよいよ大詰めを迎えるストーリーに注目が集まるなか、製作者のエリック・クリプキが明かした。 英SFX magazineのインタビューに応じたクリプキは、シーズン5では「世界が完全に変貌している。これはホームランダーの世界であり、残念ながら、み