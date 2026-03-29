『プラダを着た悪魔2』は前作同様、華やかで煌びやかなモードの世界を描くものとなりそうだ。しかし、その裏側にある女性の“痩せ”願望を煽らないように、主人公アンドレアを演じるアン・ハサウェイが、ある進言をしている。 前作『プラダを着た悪魔』（2006）では、ファッション誌「ランウェイ」で働くことになったアンドレアが、完璧主義のカリスマ編集長ミランダ（メリル・ストリープ）のもとで揉まれながら成長