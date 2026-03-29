イラスト・竹田明日香信じることと疑うことのあいだで揺れる私たち。思い惑う心を見つめ、生き方を探る、芥川賞作家・青来有一さんのエッセーです。軒先で大きな餅のようにふくらんだ雪。今にも屋根から落ちてきそうな北国の大雪のニュースを見て、ベランダから街をながめました。もちろん、雪などありません。空は晴れ、山々の稜線（りょうせん）もくっきりと見えました。一年に数度、雪化粧をするか、積もって数センチ程度の