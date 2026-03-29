2020年に筋トレに励む女性が主人公の『我が友、スミス』で第45回すばる文学賞佳作を受賞しデビューした石田夏穂さん。実はその前は江戸川乱歩賞に応募していたのだとか。そんな石田さんが敬愛する作家は？読書遍歴も創作についても、意外なお話たっぷりです。お話を聞いた人石田夏穂(いしだ・かほ)1991年埼玉県生まれ。 2021年「我が友、スミス」が第45回すばる文学賞佳作となりデビュー。 他の著書に『ケチる貴方』『黄金比の