《おたずねしたいことがあります。わたしは本にサインをする時、あなたのお名前に「さま」をちゃんとつけていますか？たまに、具体的に言うと夕方の買い物の帰りなどにそのことが頭に過（よ）ぎって、立ち止まって小刻みに震え出すことがあります。どうか、しっかり見張っていてください。忘れていたら必ず注意してください》今回は、大事なことなのでメッセージから始めることにした。わたしのような者でも、自分が中身を書い