ボーイズグループBTSが「鮮慧院（ソンヘウォン）」で撮影された新曲『SWIM』の動画を公開した。3月29日、BTSは公式YouTubeチャンネルを通じて、5thフルアルバム『ARIRANG』のタイトル曲『SWIM』の動画を公開した。【写真】「家？宮殿？」V、自宅リビングに驚きの声伝統的な趣が漂う空間と、現代的な感覚のパフォーマンスが相まって、特別なライブクリップを完成させた。今回の動画は、派手な舞台演出の代わりに、照明だけでBTSのダ