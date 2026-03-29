入学や入社などで新しい環境におかれたとき、「彼氏の有無」について聞かれることもあるでしょう。唐突に、「彼氏の有無」を聞かれたとき、彼氏がいない場合にはどのようにリアクションすればよいのでしょうか。そこで今回は、新しい出会いに備えて、彼氏がいないことをスムーズにアピールできるように「彼氏がいないことを伝えるフレーズ８パターン」を紹介させていただきます。【１】「今は仕事（勉強）が恋人ですね。」仕事や勉