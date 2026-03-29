女の子の反応を深く考えず、LINEを一方的に送りつけるのは自殺行為のようなもの。受け手はあなたの想像以上にウンザリしているかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「なんか冷めた…女の子をしらけさせる『ダメLINE』」をご紹介します。【１】「今度エッチしよう（笑）」などとライトに体の関係を求める「セクハラは即ブロックしたくなります」（20代女性）というように、LINEだからと