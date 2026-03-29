３月いっぱいで同局を退社する日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが２９日、ＭＣを務めていた同局系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）を卒業した。８日の放送で「私事で大変恐縮なんですけれども、今月末で日本テレビを退社することになりまして、それに伴いシューイチも卒業することとなりました」と生報告していた岩田アナ。この日は番組冒頭でニュースを読み上げ、その後ＭＣの中山秀征に