◆米大学野球スタンフォード大２―１０バージニア工科大（２８日、米バージニア州ブラックスバーグ＝イングリッシュフィールド）スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２年）が２８日（日本時間２９日）、敵地バージニア工科大戦の２回に２試合連続の９号本塁打を放った。これでトークハイム、ベイツを抜いてチーム単独トップに立った。２月中は１０試合で打率１割９分４厘、２本塁打と低迷していたが、暖かくなった３月に