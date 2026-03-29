巨人のライデル・マルティネス投手（２９）が２９日、東京ドームでライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板し、計２１球で安打性ゼロと快投した。キューバ代表としてＷＢＣに出場後、初めて対打者への投球を行い、増田陸、浦田と３打席ずつ対決した。昨季セーブ王に輝いた絶対的守護神は、角度十分の直球にスライダー、スプリットなどを交えて二塁手争いを繰り広げる２人の若武者を押し込んだ。増田陸は中飛、投ゴロ、右飛。浦