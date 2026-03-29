野球解説者の張本勲氏が２９日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組では、米大リーグで今季から自動ボール・ストライク判定システム（ＡＢＳ）、通称「ロボット審判」が導入されたことを報じた。投手、捕手、打者が球審の判定に対して異議を申し立てることができる。それぞれが投球直後に頭をたたくジェスチャーをすると、機械判定の要求が可能。各チームは毎試合２度の権利を持ち、判定が