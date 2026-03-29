◆第３回兵庫女王盃・Ｊｐｎ３（４月１日、１６時０５分発走、園田競馬場・ダート１８７０メートル）西日本地区のダート女王決定戦に出走する１０頭（兵庫４、ＪＲＡ４、高知１、名古屋１頭）の枠順が確定した。ＪＲＡ勢では、２４年の同レースをはじめ重賞４勝のライオットガール（牝６歳、栗東・中村直也厩舎、父シニスターミニスター）は７枠７番に決定した。昨年の関東オークスを制し、クリストフ・ルメール騎手が騎乗す