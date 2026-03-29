アイドルグループ「私立恵比寿中学」の仲村悠菜（18）と桜井えま（18）がそれぞれのインスタグラムを更新し、高校を卒業したことを伝え、制服姿を披露した。仲村は「先日、無事に高校を卒業しました！」と報告し、教室でのブレザー、チェックのミニスカート姿で卒業証書を手にした自身のショットなどをアップ。「沢山の方に支えていただいたおかげで、かけがえのない3年間を過ごすことができましたこれからは、私立恵比寿