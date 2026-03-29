忙しい毎日を過ごす中で、心も体もリフレッシュしたいと感じることはありませんか？そんな方におすすめなのが、クナイプから登場する「白樺の香り」の新作バスソルト。まるで森の中で深呼吸しているような心地よさを、自宅で気軽に楽しめるのが魅力です。自然の恵みを感じながら、日々の疲れをやさしく癒す贅沢なバスタイムを取り入れてみてください♡ 森林浴気分を叶える癒しの香り 「クナイプ バスソルト ホワイトバ