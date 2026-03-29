フジテレビ日曜朝の新ニュース情報番組『SUNDAYブレイク.』(毎週日曜前7：00※初回のみ前7：30)が、きょう29日に放送スタートした。生放送後、キャスターの谷原章介、オズワルド・伊藤俊介、鈴木唯アナウンサーが囲み取材に出席。伊藤が、妹・沙莉からの忠告を紹介した。【写真】初回から息ぴったり！鈴木唯アナ 、谷原章介、オズワルド・伊藤俊介番組冒頭、「遅刻のイメージがあると思う」と自ら話していた伊藤は、妹・沙莉