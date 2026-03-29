WBCに出場していた巨人のライデル・マルティネス投手（29）が29日、東京ドームでライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板した。阿部監督ら首脳陣も見守る中で増田陸、浦田と3度ずつ対戦。変化球も交えながら21球を投げて安打性0、2奪三振をマークし、さすがの投球を見せた。昨季は46セーブで最多セーブに輝いた守護神はキューバ代表でWBCに出して1次ラウンドで敗退。母国に帰国したが、イラン紛争の影響で航空網が混乱したことも