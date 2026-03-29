■MLBブルージェイズ8×ー7アスレチックス（日本時間29日、ロジャース・センター）【写真を見る】岡本和真“4番”で2戦連続ヒット「期待に応えられるように頑張る」開幕2戦サヨナラに指揮官は「自分たちの野球をやり続けた」ブルージェイズの岡本和真（29）が本拠地で行われたアスレチックス戦に“4番・三塁”で出場し、5打数1安打1四球。開幕から2試合連続安打をマークした。チームは中継ぎ投手が2者連続でピッチャー強襲ヒット