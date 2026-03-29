俳優の亀梨和也が主演を務めるドラマ『ストーブリーグ』が、動画配信サービス「Lemino」およびWOWOWで一挙配信・放送された。球団再建の行方を左右する重要人物として、松下洸平が出演していることが明らかになり、場面カットとコメントが公開された。【画像】松下浩平の出演シーン本作は、2019年に韓国・SBSで放送された同名ドラマの日本版リメイク。万年最下位のプロ野球チームを立て直すため、野球未経験ながらゼネラルマネ