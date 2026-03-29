◇第98回選抜高校野球大会第10日準決勝中京大中京 ― 智弁学園（2026年3月29日甲子園）準決勝第1試合では29年ぶりの決勝進出を目指す中京大中京（愛知）と10年ぶりの優勝を狙う智弁学園（奈良）が対戦する。中京大中京は背番号1のエース安藤歩叶（3年）が先発する。ここまで3試合全てに先発して19回1/3を投げて20三振を奪い、防御率2.33。高橋源一郎監督は安藤の先発起用について「ここまでやってきたスタイルで。一人