「キッチン入ったらだめだよーって言っても入って来るからマスキングテープを貼ったら、手前で止まってくれるようになった！！」【写真】「手は乗せてOK？ 」って聞いてる！？そんなコメントが添えられた一枚の写真が話題になっています。写っているのは、ボーダー・コリーの「ルーク」くん（5歳・男の子）。キッチンの入り口に貼られた一本のマスキングテープの手前で、ぴたりと足を止めています。床に引いた一本のラインで行動が