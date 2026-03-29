338馬力の高性能4WDモデルもアリスバルのカナダ法人は2026年2月17日、SUVタイプの新型BEV（バッテリー電気自動車）「アンチャーテッド」を今春に発売すると発表しました。アンチャーテッドは、「ソルテラ」「トレイルシーカー」（欧州名：E-アウトバック）に続くスバルグローバルBEV第3弾です。都市部での機動性とアウトドアでの走破性を兼ね備えたコンパクトSUVとして開発され、先進性と実用性を高いレベルで融合させています