子どもが独立して、そろそろ結婚。となれば、相手の親御さんとの顔合わせがありますね。その際に気をつかうのが服装ではないでしょうか。ママスタコミュニティのあるママから、こんな相談がありました。『子どもが結婚をすることになり、両家の顔合わせがあります。母親は何を着たら間違いはないですか？』お子さんが結婚することになり、両家の顔合わせがあるそう。それなりに畏まった場面ですし、お互い初めて会うのですから、日