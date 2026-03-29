＜フォード選手権3日目◇28日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞米国女子ツアーは第3ラウンドが終了した。日本勢は9人が決勝ラウンドに進出している。【写真】畑岡奈紗がホールインワン副賞でもらった車がかっこよすぎてやばい！2日目を終え首位と3打差の3位につけていた勝みなみは、「69」でホールアウト。トータル16アンダーまで伸ばし3位タイの位置は守ったが、トップとの差が9打まで広がった。また8位