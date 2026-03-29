青切符制度とは、正式には“交通反則通告制度”といい、交通違反をした場合の手続きを簡略化するための仕組みで、一定期間内に反則金を納めれば、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けずに事件が処理されます。自動車の交通違反で広く使われているものですが、4月1日から16歳以上を対象に自転車にも導入されることになりました。その狙いやどのようなところが変わるのか取材しました。 ■自転車の“青切符”導入は「負担軽減や事故の