29日未明、新潟県弥彦村のプラスチック製品の製造工場で火事があり、消火活動が続いています。29日午前3時半ごろ、プラスチック製品の製造などを行うJEJアステージ弥彦工場で「火が上がっている」と警備会社から警察に通報がありました。消防車14台が駆けつけ消火活動にあたっていて、火は通報から約6時間経った午前9時半現在も消し止められていません。これまでにけが人の情報は入っていません。警察によりますと、工場は通