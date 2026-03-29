大阪府の北河内地域で初めて開設される児童養護施設が完成しました。 大阪府枚方市で来月1日にオープンする児童養護施設。2歳から18歳までの36人が暮らすことができ、広々としたリビングに、小さな子どもたちの寝室にもなる大部屋のほか、中学生以上が使う1人部屋も用意されています。 （クジラ育英会砂田直成代表理事）「子どもたちが皆に自慢できるような施設にしたいと思いました。喜んでくれたらとても嬉しい