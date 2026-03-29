未来のタカラジェンヌを育成する宝塚音楽学校（兵庫県宝塚市）は30日、114期生の合格発表をオンラインで行い、倍率10・55倍を突破した40人が夢への切符を手にした。今年は422人が受験しての、競争率は10・55倍。今世紀に入ってワーストを記録した。近年進む少子化の波は宝塚の世界でも避けられず、昨年113期生の競争率11・75倍からさらに1・2ポイント減少し、6年連続で今世紀ワーストを更新する格好となった。また、長年「