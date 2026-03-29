育児休業取得後に店長から降格となり手当が打ち切られたのは不当として、三重県亀山市の会社員男性（３３）が当時勤務していた携帯電話ショップの運営会社に損害賠償を求めた訴訟で、津地裁（小川貴寛裁判官）は２７日、慰謝料など１５２万７５００円の支払いを命じた。判決によると、男性は店長だった２０２３年６月、育児休業を取得。２４年５月、降格して副店長として復帰。その後、店長が複数人入れ替わったが男性は副店長