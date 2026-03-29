イングランド・サッカー協会は28日、同国代表から選手8人が離脱したと発表した。31日にロンドンで日本代表との親善試合を控える中でGKラムズデール（ニューカッスル）、DFトモリ（ACミラン）、DFストーンズ（マンチェスターC）、MFライス（アーセナル）、MFウォートン（クリスタルパレス）、FWマドゥエケ（アーセナル）、FWサカ（アーセナル）、FWカルバートルーウィン（リーズ）が代表キャンプを離れた。ウォートンとマドゥ