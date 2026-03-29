◇プロ野球セ・リーグ巨人ー阪神（3月29日、東京ドーム）巨人のライデル・マルティネス投手が全体練習前にライブBPに登板。打者のべ6人に対し、安打性の当たりはなしという内容でした。8回の大勢投手、9回のマルティネス投手を欠く巨人。現在は田中瑛斗投手やルシアーノ投手、そして中川皓太投手が後ろを守っています。この日は増田陸選手と浦田俊輔選手に3回ずつ投球。外野フライ、ピッチャーゴロ、三振などに仕留め、キュー