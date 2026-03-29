韓国出身の女子プロゴルファーで、2023年限りで日本ツアーを引退した「元賞金女王」のイ・ボミさん（37）が2026年3月21日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカートのウェア姿でゴルフをする姿を披露した。華麗なスイングでイ・ボミさんは、「jeju」といい、絶景の中で滑らかなスイングをする動画やミニスカートのゴルフウェア姿を投稿した。インスタグラムに投稿された動画では、白いキャップをかぶり、淡いカラーの長袖トップ