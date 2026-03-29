椅子の座り心地で、集中力が変わる！座り心地の良い勉強に適した椅子とは 勉強の必須アイテムは「座り心地のよい椅子」① 椅子の座り心地で、集中力が変わる！ 学習に適した環境を整えるために、わたしが考える最大のポイントは、「座り心地のよい椅子」です。勉強ができるように、本人が落ち着いて座れる椅子を用意してあげましょう。 たとえば、一般的な学校の椅子は、基本的に木でできていますが、じつは、あまり座り