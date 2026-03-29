臨終後に行う手続きは！？死亡届提出時に注意すべき覧とは 臨終後の諸手続き 退院の手続きを行う 遺体の安置後は、病室の片づけをして退院の準備をします。医師や看護師はもちろん、入院中にお世話になった人にもあいさつします。お礼をする場合は、後日菓子折りなどを届けるとよいでしょう。 入院費用は一般的に退院手続きをしたときに現金で支払います。業務時間外で手続きできない場合は、後日支払いに行きます。 死亡診断