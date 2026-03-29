ダイエット目的で食事制限をしてもなかなか痩せない人こそ体幹を鍛えるべき理由 体幹を鍛えるメリット③基礎代謝がアップする 人間の基礎代謝とは 筋肉量が多く、基礎代謝が多い人ほど太りにくい 基礎代謝は1日のエネルギー量の半分以上を占めている。つまり、体幹を鍛えて筋肉を増加させ、基礎代謝量をアップさせればエネルギーを消費しやすいカラダを作ることができる。 基礎代謝を増やせば脂肪が燃焼