高松宮記念の3連単的中術 【相手馬の狙い方】 「シルクロードＳ組の５着以内」、「５歳馬と６歳馬」。 この２点が大きなファクター。 該当馬がいれば⑫人気あたりまでは買い目に入れたい。 あと極めて大きなポイントが馬番。外枠の厳しさは「これが買えない①」で触れた通りだが、逆にスイートスポットといえるのが②～⑩番枠。 好走馬のほとんどがこれらのゲート番から