◆米大リーグブルワーズ―ホワイトソックス（２８日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が２８日（日本時間２９日）、敵地のブルワーズ戦に「４番・一塁」でスタメン出場し、デビューから２試合連続本塁打を放った。０６年の城島健司（マリナーズ）以来、２０年ぶりの快挙だった。第１打席は四球。４回先頭で迎えた第２打席だった。真ん中に入ってきた初