日本のトレイルランニングを牽引するトレイルランナー、秋山穂乃果選手。2月14日にニュージーランドで開催された世界大会「Tarawera Ultra-Trail by UTMB」の102km（T102）女性の部で3位入賞という快挙を成し遂げ、今年6月にはアメリカで開催される世界大会にも出場が決まっている。現在、日本でも競技人口が増加傾向にあるトレイルランニングだが、まだまだどんなスポーツなのか知らない人も多いことだろう。世界に挑戦し続け