険しい山道や林道、丘陵地帯など、舗装されていない道を走り抜けるトレイルランニング。美しい自然の風景を楽しみながら走れることが人気を呼び、国内にも愛好者が増加しているスポーツだ。そんな日本のトレイルランニングを牽引するトレイルランナーが、秋山穂乃果選手である。秋山選手は、2月14日にニュージーランドで開催された世界大会「Tarawera Ultra-Trail by UTMB」の102km（T102）女性の部で、3位に入賞するという快