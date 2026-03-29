プロゴルファー・タレントの東尾理子（50）が29日、自身のインスタグラムを更新。カナダに滞在していることを報告した。「ご縁あって、3ヶ月ほどカナダです」とつづった。広い公園のようなところで、ブランコで遊ぶ子どもたちの写真を投稿した。この投稿に、フォロワーからは「すごーい！」「行ってらっしゃい」などのコメントが寄せられている。理子は元プロ野球選手・監督の東尾修氏の長女。2009年、俳優の石田純一と