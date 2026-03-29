アイドルグループ・≠MEは28日、メンバーの菅波美玲がしばらくの間休養すると発表した。公式サイトに「菅波美玲 休養のお知らせ」を掲載した。【画像】≠ME・菅波美玲の画像公開、運営が謝罪&説明サイトでは「 メンバーの菅波美玲につきまして、本日より、しばらくの間休養させていただくこととなりました」とし、「また5月4日（月・祝）より開催される≠ME アリーナツアー2026につきましては、ご希望のお客様を対象にチ