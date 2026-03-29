3月28日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」 B1 第27節が行われ、各地で熱戦が繰り広げられた。 西地区首位の長崎ヴェルカは、ホームで仙台89ERSと対戦。スタンリー・ジョンソンが23得点8リバウンド7アシストと躍動し、イヒョンジュンが22得点、ジャレル・ブラントリーが20得点と続いた。仙台はジャレット・カルバーとセルジオ・エル ダーウィッチがゲーム