塚本晋也監督の新作映画『Mr.Nelson, Did You Kill People？（英題）』が、『ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか？』の邦題で9月よりTOHOシネマズ シャンテほかで全国公開されることが決定した。 参考：池松壮亮が語る、『斬、』塚本晋也監督への思い「モノを作ること、時代への覚悟が違う」 原作は、ベトナム戦争に従軍したアレン・ネルソンが、自らの戦争体験と帰還後の葛藤を綴ったノンフィクション。ネルソンさん