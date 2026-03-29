テレビ朝日系で放送中の『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』。4月19日に放送される第10話より、ギャバン・ライヤ／風波駆無役で安井謙太郎が出演することが発表された。 参考：『超宇宙刑事ギャバン』に求められるものは？今だからこそ描ける“お約束”からの更新 赤いヒーローが活躍するPROJECT R.E.D.第1弾として放送がスタートした『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』。第7話では、これまで暗