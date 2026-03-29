眼瞼下垂は、身体的な不調だけでなく、心理面や日常生活の満足度にも大きく関わってきます。外見の変化による自信の低下や、活動範囲の制限による生活の質の低下は、本人にとって深刻な問題となることがあります。目に見えにくいこれらの影響についても、しっかりと理解しておくことが大切です。ここでは、眼瞼下垂がもたらす心理的・社会的な影響について考えます。 監修医師：柿崎 寛子（医師） 三重大学医学部卒業 / 現在は