健康診断でクレアチニン値の高値を指摘された場合、まずは再検査を行い、一時的な変動か持続的な異常かを確認することが大切です。その後、必要に応じて専門的な検査を受けることで、原因を特定し適切な治療へとつなげることができます。受診の目安や精密検査の流れについてご説明します。 監修医師：田中 茂（医師）2002年鹿児島大学医学部医学科卒業 現在は腎臓専門医/透析専門医として本村内科医院で地域医療に従事している