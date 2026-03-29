「デイサービスの利用料は医療費控除の対象になるのか」と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。介護サービス費用はすべてが控除対象となるわけではなく、医療系サービスとの併用条件や費用内訳によって取扱いが異なります。 本記事では、デイサービスの医療費控除について以下の点を中心に解説します。 医療費控除の基本制度と対象となる支出の範囲 デイサービスが控除対象となる